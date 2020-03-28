Украинцы могут вернуться через Беларусь на авто — МИД

Министерство иностранных дел Украины информирует, что пересечь границу из Беларуси в Украину можно через автомобильные пункты пропуска.

Об этом сообщается на странице "Коронавирус в мире — оперативно от МИД Украины" в Facebook

"МИД информирует: сейчас украинские граждане могут планировать маршрут на родину через территорию Беларуси. В Беларусь можно добраться самолетом, а уже оттуда — через автомобильные пункты пропуска. Выход из аэропорта для граждан Украины разрешен. Общественным транспортом можно добраться до города или белорусско-украинской границы", — подчеркивается в сообщении.

Также МИД обращает внимание, что из Беларуси в Украину нельзя добраться самолетом, поездом или автобусом — регулярное сообщение пока приостановлено. Транзит необходимо осуществить в течение 48 часов.

"Открыты отдельные пункты пропуска. Они обозначены зеленным на интерактивной карте Государственной таможенной службы: http://www.customs.gov.ua/?p=533. Границу Украины можно пересечь только на авто. В Украине не работает междугороднее и межобластное регулярное автобусное и железнодорожное сообщение", — добавили в МИД.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что ситуация в режиме въезда в страны и транзитного проезда через иностранные государства меняется очень динамично. Поэтому советуют при планировании поездки установить связь с посольством Украины в Республике Беларусь и следить за обновлением информации на официальных страницах (https://bit.ly/2y7eRTZ).

В министерстве добавляют, что украинские дипломаты продолжают оказывать максимальную помощь гражданам, которые "застряли" за границей в это время. По поручению министра зарубежные дипломатические учреждения Украины развернули программу "Защита" (https://bit.ly/2UVtMsr).

Как сообщалось, Украина с субботы, 28 марта, полностью закрыла границу для регулярного сообщения, однако на частном автомобиле или пешком ее можно будет пересекать. Для тех людей, которые приходят в пункт пропуска пешком, организуют автобусы.

Вечером 27 марта министр инфраструктуры Владислав Криклий информировал, что в Украину после закрытия воздушного пространства и границ 17 марта вернулось около 100 тысяч граждан.

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Кабмин 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей территории Украины на 30 дней. Согласно решению правительства, до 24 апреля запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении; пассажирские перевозки авиационным транспортом.

В Украине по состоянию на утро 28 марта зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни Covid-19

По материалам: ukrinform.ru