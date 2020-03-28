За нарушения карантина полиция составила более 2,7 тыс. протоколов

По всей Украине полицейские составили более 2700 административных протоколов за нарушения правил карантина.

Об этом сообщает Управление коммуникации Нацполиции.

"По состоянию на 27 марта полицейские составили 2719 административных протоколов по ст. 443 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", — говорится в сообщении.

Больше всего протоколов — 448 — составлено в Днепропетровской области. Далее по регионам статистка распределяется следующим образом: 289 – в Киеве, 188 – в Донецкой, 178 – в Харьковской, 165 – в Запорожской, 164 – в Киевской, 153 – в Одесской, 118 – в Винницкой, 100 – в Черновицкой, 99 – в Ривненской, 97 – в Черниговской, 96 – в Черкасской, 94 – в Херсонской, 91 – во Львовской, 65 – в Сумской, 52 – в Николаевской, 44 – в Полтавской, 43 – в Кировоградской, 42 – в Волынской, 41 – в Ивано-Франковской, 38 – в Луганской, 34 – в Житомирской, 31 – в Хмельницкой, 25 – в Черновицкой, 24 – в Тернопольской областях.

Также в ЕРДР внесены сведения о 28 фактах, связанных с карантинными ограничениями.

Как отмечают в полиции, в соответствии со ст. 44-3 КУоАП, нарушение правил относительно карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов.

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Статьей 325 УКУ нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или могли повлечь распространение этих заболеваний, наказывается штрафом от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Те же деяния, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы от пяти до восьми лет.

По материалам: ukrinform.ru