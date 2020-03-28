За сутки из Польши вернулись около 15 тысяч украинцев

За прошедшие сутки польско-украинскую границу в направлении Украины на трех действующих автомобильных пунктах пропуска (ПП) пересекли около 15 тыс. граждан Украины, больше всего на ПП “Корчева-Краковец” – более 8,5 тыс.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщили пресс-секретари Бещадского и Надбужанского отделов пограничной службы Польши Эльжбета Пикор и Дариуш Сеницький.

"За последние сутки пункт пропуска "Корчева-Краковец" на выезд из Польши пересекли 8564 человека", — заявила Пикор.

Она добавила, что часть из них (более 2,8 тыс.) была перевезена автобусами, с украинской стороны было организовано 79 рейсов. Остальные украинцы пересекли границу пешком, поскольку украинская сторона на этом ПП также разрешила его пересекать в пешем порядке.

По ее словам, сейчас на ПП "Корчева-Краковец" нет очереди, на границу прибывают единичные лица, желающие пересечь границу.

Пикор добавила, что в направлении из Украины в Польшу за прошедшие сутки границу пересекли около 500 человек.

Пресс-секретарь Бещадского отдела Пограничной службы РП также сообщила, что на границе, как и в предыдущие дни, сохраняется длинная очередь грузовых фур: на въезд в Польшу время ожидания составляет 15 часов, а на выезд — 11 часов.

Представитель Надбужанского отдела пограничной службы Польши Дариуш Сеницкий сообщил агентству, что накануне на двух автомобильных пунктах пропуска "Дорогуск-Ягодин" и "Гребенное-Рава-Русская" границу в сторону Украины пересекли всего более 5,5 тыс. украинцев.

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Как сообщалось, накануне на трех действующих пунктах пропуска на польско-украинской границе очереди выросли даже вдвое.

В четверг в видеообращении к народу Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что до конца пятницы 27 марта будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки.

Как сообщал в комментарии Укринформу консул консульского отдела посольства Украины в Польше Дмитрий Горбань, с 15 марта, когда Польша закрыла свои границы на въезд для иностранцев, до 27 марта с РП в Украину вернулись более 101 тыс. 325 граждан Украины.

Фото: ГПСУ

По материалам: ukrinform.ru