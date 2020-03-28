Закрытие границы: за последние сутки на родину вернулись свыше 37 тысяч украинцев

За прошедшие сутки в Украину вернулись 37,3 тысячи украинцев, пассажиропоток увеличился почти вдвое.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

"В Украину вчера проследовало 37,3 тыс. наших соотечественников. Пассажиропоток увеличился почти вдвое", — говорится в сообщении.

Уточняется, что вчера украинскую границу на въезд и выезд в целом пересекли почти 49 тыс. человек, из которых более 37 тыс. человек – это украинцы, вернувшиеся из-за границы (за предыдущие сутки в Украину вернулось 18 тыс. украинцев).

Также отмечается, что больше всего наши соотечественники вчера возвращались, прибыв к границе без транспортных средств. "Именно поэтому в пунктах пропуска сопредельных стран фиксировалось значительное скопление людей, которые ожидали на пересечение границы. Для перевозки граждан при содействии Госпогранслужбы привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС. Кроме того, на некоторое время на одном из направлений было открыто пешее направление. Всего вчера оформлено более 22 тыс. украинцев, которые прибыли к границе пешком (за предыдущие сутки – 6,5 тыс. человек)", — добавляют в ГПСУ.

Кроме того сообщается, что в аэропорту «Борисполь» за сутки было оформлено 5,5 тыс. украинцев, которые вернулись в Украину почти 30 рейсами. Также вчера Украину покинули 4,4 тыс. иностранцев.

За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 39 тыс. человек. Выявлено двух граждан Украины с повышенной температурой тела. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено. Кроме того, установленным порядком оформлялись информативные согласия о самоизоляции и давались соответствующие памятки.

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Из-за распространения коронавируса Украина с 28 марта приостанавливает пассажирское движение через границу в обе стороны. Вечером 27 марта министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в Украину уже вернулось около 100 000 граждан.

В Украине зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни Covid-19 по состоянию на 10:00 28 марта.

По состоянию на утро 28 марта в мире коронавирусом заболели 597 458 человек, из них 133 373 выздоровели и 27 370 умерли.

Фото: ГПСУ

По материалам: ukrinform.ru