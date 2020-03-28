Завтра в Украину из Китая прибудет еще один самолет со средствами защиты
В Китае к вылету в Украину готовится самолет с очередным гуманитарным грузом средств противодействия коронавирусной инфекции.
Об этом в Facebook сообщает Посольство Украины в Китае.
«В контексте борьбы с распространением коронавируса COVID-19, Посольство Украины в КНР осуществляет тщательный поиск сертифицированных медицинских препаратов и оборудования, а также продолжает оказывать необходимое дипломатическое сопровождение грузам гуманитарного назначения», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в международном аэропорту города Сямэнь (пров. Фуцзянь) самолет авиакомпании SCAT Boeing 767-300 загружается очередной партией медицинских масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств для Украины.
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В Посольстве подчеркивают, что накануне благодаря тесной координации с центральными и местными органами власти Китая были получены все необходимые авиационные разрешения, согласованы логистика и таможенные процедуры.
Ожидается, что в воскресенье, 29 марта, гуманитарный груз из Китая должен прибыть в Украину.
По материалам: ukrinform.ru