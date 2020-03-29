Бунт в Борисполе: эвакуированные из Вьетнама украинцы «в знак благодарности» устроили дебош (Видео)

В международном аэропорту «Борисполь» произошла нештатная ситуация. Эвакуированные из Вьетнама украинцы устроили дебош с требованием не отправлять их на обсервацию.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на fakty.ua.

Кадры шокирующего видео опубликовал в Telegram журналист Виталий Глагола.

«Дикое видео. В «Борисполь» прилетел рейс с украинцами, эвакуированными из Вьетнама. Они отказываются от обсервации и пытаются прорваться из аэропорта силой», — написал Глагола.

На опубликованных кадрах видно, как люди своими силами пытаются открыть двери аэропорта изнутри. При этом другие украинцы снимают снаружи все на телефон, ужасаясь поведению соотечественников.

После того, как двери поддались, люди массово ринулись на улицу. Среди них можно было заметить детей и даже младенцев, которых несли женщины.

При этом, как сообщили в Telegram-канале «Коронавирус онлайн», рейс из Вьетнама для украинских граждан был полностью бесплатным. Его организовал вьетнамский бизнесмен чтобы эвакуировать из Украины своих сограждан, а наше посольство договорилось об эвакуации украинских граждан.

«Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по € 200 с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся граждане согласились, но по прилету что-то пошло не так», — сообщили в Telegram-канале.

В комментариях пользователи выразили возмущение поведением украинцев, прибывших из Вьетнама и даже поддержали действия полицейских в Индии, которые в подобной ситуации применили дубинки.

Ранее сообщалось о том, что госпитализировать будут только тяжелых больных.