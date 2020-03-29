Бунт в Борисполе: эвакуированные из Вьетнама украинцы «в знак благодарности» устроили дебош (Видео)

Главное Общество
Ник Петров0
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В международном аэропорту «Борисполь» произошла нештатная ситуация. Эвакуированные из Вьетнама украинцы устроили дебош с требованием не отправлять их на обсервацию.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на fakty.ua.

Бунт в Борисполе.
Эвакуированные украинцы , отказываясь от обсервации, пытались силой вырваться из аэропорта. Фото: znaj.ua.

Кадры шокирующего видео опубликовал в Telegram журналист Виталий Глагола.

«Дикое видео. В «Борисполь» прилетел рейс с украинцами, эвакуированными из Вьетнама. Они отказываются от обсервации и пытаются прорваться из аэропорта силой», — написал Глагола.

На опубликованных кадрах видно, как люди своими силами пытаются открыть двери аэропорта изнутри. При этом другие украинцы снимают снаружи все на телефон, ужасаясь поведению соотечественников.

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После того, как двери поддались, люди массово ринулись на улицу. Среди них можно было заметить детей и даже младенцев, которых несли женщины.

При этом, как сообщили в Telegram-канале «Коронавирус онлайн», рейс из Вьетнама для украинских граждан был полностью бесплатным. Его организовал вьетнамский бизнесмен чтобы эвакуировать из Украины своих сограждан, а наше посольство договорилось об эвакуации украинских граждан.

«Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по € 200 с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся граждане согласились, но по прилету что-то пошло не так», — сообщили в Telegram-канале.

В комментариях пользователи выразили возмущение поведением украинцев, прибывших из Вьетнама и даже поддержали действия полицейских в Индии, которые в подобной ситуации применили дубинки.

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Ранее сообщалось о том, что госпитализировать будут только тяжелых больных.


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