Госпитализировать будут только тяжелых больных: подробности нововведения Минздрава Украины

Главное Общество
Ник Петров0
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Минздрав Украины обновил стандарты, по которым теперь будут госпитализировать и лечить больных коронавирусом.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Новые правила госпитализации больных.
Больных коронавирусом будут госпитализировать только в крайних случаях. Фото: news.online.ua.

Лечить больных действительно будут по-новому: согласно этих стандартов госпитализации будут подлежать только тяжелые больные, остальные зараженные будут лечиться в домашних условиях.

Эту новость поведал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 29 марта.

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Соответствующий приказ уже опубликован на сайте Минздрава. Новыми нормами предусмотрена так называемая «клиническая сортировка», при которой госпитализировать будут только больных средней и высокой степени тяжести.

«С сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медицинской помощи, содержащие и определенные рекомендации к лечению больных с коронавирусной болезнью», — пояснил Ляшко.

Правда, при этом, главный санитарный врач добавил, что по новым стандартам украинские медики теперь смогут рекомендовать некоторым больным ряд препаратов, которые используются в мире для лечения больных COVID-19.

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Ранее сообщалось о том, что последствия пандемии коронавируса для Украины могут стать катастрофическими.


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