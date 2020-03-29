Госпитализировать будут только тяжелых больных: подробности нововведения Минздрава Украины

Минздрав Украины обновил стандарты, по которым теперь будут госпитализировать и лечить больных коронавирусом.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Лечить больных действительно будут по-новому: согласно этих стандартов госпитализации будут подлежать только тяжелые больные, остальные зараженные будут лечиться в домашних условиях.

Эту новость поведал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 29 марта.

Соответствующий приказ уже опубликован на сайте Минздрава. Новыми нормами предусмотрена так называемая «клиническая сортировка», при которой госпитализировать будут только больных средней и высокой степени тяжести.

«С сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медицинской помощи, содержащие и определенные рекомендации к лечению больных с коронавирусной болезнью», — пояснил Ляшко.

Правда, при этом, главный санитарный врач добавил, что по новым стандартам украинские медики теперь смогут рекомендовать некоторым больным ряд препаратов, которые используются в мире для лечения больных COVID-19.

Ранее сообщалось о том, что последствия пандемии коронавируса для Украины могут стать катастрофическими.