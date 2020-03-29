ЕС и пять стран призвали Кабмин обеспечить финансирование Общественного

Европейский Союз и еще пять стран призвали правительство Украины обеспечить надлежащее финансирование Общественного.

Об этом говорится в их заявлении, которое разместило Посольство Японии в Украине в Facebook.

"Во времена кризиса, вызванного Covid-19, общественное вещание играет важную роль быстрого, точного и объективного информирования граждан. ЕС, Германия, Япония, Швеция, Великобритания и США поддерживают Общественное и призывают все ответственные стороны обеспечить его надлежащее финансирование для выполнения этой миссии", — отмечается в заявлении.

Как сообщалось, Общественный вещатель ранее призвал Кабмин не урезать ему 480 млн грн расходов во время пересмотра госбюджета.

В частности, отмечалось, что бюджет Национальной общественной телерадиокомпании Украины в 2020 году должен составить 1 млрд 711 млн 516 тыс. грн, а уменьшение бюджета Общественного еще почти на 480 млн грн, а также уплата телерадиокомпанией государственного долга перед компанией «Евроньюс» в сумме около 350 млн грн приведет к уменьшению финансирования на 830 млн грн. «В результате такого пересмотра государственного бюджета страна может остаться без Общественного вещателя. Лишение финансирования культуры и информационной сферы приведет к деградации и дезинформации, которые станут сложными вызовами для нашего государства», — отмечалось в обращении.

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В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье, 29 марта, сообщил о том, что Кабмин оставил на деятельность Общественного в госбюджете финансирование в размере 1,2 млрд грн.

«Полностью разделяю утверждение, что деятельность общественного вещания особенно важна в кризисные времена. Именно поэтому на финансирование НСТУ правительство выделяет 1,2 млрд гривень, что больше, чем было предусмотрено в 2019 году. В этом году уже отменены Евровидение и Олимпийские игры, на которые в бюджете закладывались дополнительные средства. Поэтому предложенные изменения не должны быть существенно ощутимыми для Общественного», — заявил он.

По материалам: ukrinform.ru