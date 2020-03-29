Главный санврач назвал единственную область, в которой нет случаев коронавируса

Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 29 марта, сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас уже появились и первые четыре случая в Кировоградской области. Поэтому, по факту, нет ни одной области, в которой бы не было зарегистрировано случаев коронавирусной болезни. В то же время остается без случаев Николаевская. Мы в прошлом отчете подавали Николаевскую область как зарегистрированный случай, но после верификации данных этот случай перенесен в Киев, поэтому в Николаевской области по состоянию на 29 марта можем говорить об отсутствии случаев", — акцентировал Ляшко.

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Он отметил, что на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 случаев коронавирусной болезни, в частности 109 за прошедшие сутки.

"Больше всего случаев за минувшие сутки зафиксировано в Черкасской области — 43 случая. Если брать с начала эпидемии, то больше всего случаев зарегистрировано в Киеве — 82, а также в Тернопольской области — 57 случаев", — отметил госсанврач.

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По его словам, за прошедшие сутки больше всего заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет — это 22% от всех заболевших. В целом же максиальное число случаев заболевания Covid-19 (60%) зафиксировано в возрастной группе от 31 до 60 лет.

Ляшко уточнил, что с начала эпидемии в Украине зафиксировано 9 летальных случаев, в том числе один за минувшие сутки — в Ривненской области. Выздоровели от коронавирусной болезни на сейчас пять человек.

Как сообщалось, по данным Worldоmeters в мире по состоянию на утро 29 марта зафиксировано 664 318 случаев коронавируса, из них 30 890 летальных, 142 368 человек выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru