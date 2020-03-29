Из Китая прибыл уже второй самолет со средствами защиты для врачей и силовиков

В аэропорт «Борисполь» прибыл уже второй самолет из Китая со средствами защиты врачей, полиции и военных.

Об этом в Facebook написал заместитель руководителя Офиса Президента, секретарь Координационного совета по противодействию распространению Covid-19 Кирилл Тимошенко.

«Второй самолет из Китая со средствами защиты врачей, полиции, военных уже в Борисполе. 300 тыс респираторов, 35 тыс костюмов защиты 1,8 млн обычных медицинских масок и другие средства защиты. Сейчас этот груз едет на логистический склад и уже в обед выезжает в каждый регион Украины», — сообщил он.

Самолет из Китая в Борисполе / Фото: Кирилл Тимошенко, Facebook

По материалам: ukrinform.ru