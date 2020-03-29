Из Москвы в Киев прибыл эвакуационный поезд, который привез более 700 украинцев

В воскресенье, 29 марта, эвакуационным поездом из Москвы в Киев прибыли более 700 украинских граждан.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня, 29 марта, пограничники вместе с медиками встретили поезд Киев-Москва-Киев, который несколько дней назад отправился в Россию, чтобы забрать в Украину наших соотечественников. Тогда им на выезд из Украины выбыли граждане, которые имели право уехать в Россию", — говорится в сообщении.

Как отмечается, поезд прибыл на столичный вокзал около 8 утра сегодня. Для его оформления пограничники с сотрудниками Нацполиции перекрыли периметр территории с ограниченным режимом доступа.

"Сотрудники Госпогранслужбы совместно с сотрудниками санитарно-карантинного пункта поднялись в вагоны для проведения всех необходимых мер, направленных на недопущение распространения острой респираторной болезни Covid-19. В частности, абсолютно всем пассажирам осуществили температурный скрининг и у каждого поинтересовались состоянием их здоровья. Кроме того, граждане получили памятки и заполнили информационные соглашения о самоизоляции", — сообщили в ГПСУ.

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Сообщается также, что на время оформления на вокзале дежурили кареты скорой помощи. Пограничные наряды находились в средствах индивидуальной защиты, а пограничники, осуществлявшие проверку документов, дополнительно были в защитных костюмах.

Всего этим рейсом в Украину вернулись более 700 наших граждан, сообщили в ГПСУ.

Там также напомнили, что этот поезд был организован МИД, Мининфраструктуры и Укрзализныцей, чтобы доставить наших граждан из-за рубежа.

Как сообщал Укринформ, по данным Worldmeters в мире по состоянию на утро 29 марта зафиксировано 664 318 случаев коронавируса, из них 30 890 летальных, 142 368 человек выздоровели.

В Украине лабораторно подтверждено 418 случаев Covid-19, из них 9 летальных, пять человек выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru