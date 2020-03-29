Кабмин предлагает уменьшить зарплату топчиновникив: кому и насколько

Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, имеющие зарплату более 47 тысяч, получали только половину, планируется также на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения главам и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.

Об этом 29 марта сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

"На время пандемии и борьбы с коронавирусом Кабинет министров четко расставляет приоритеты. Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время топ-чиновники должны понимать ситуацию и "затянуть пояса". Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 "минималок"(сейчас 47 тысяч гривень), получали только половину. Исключение — работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с Covid-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороны", — отметил он.

Кроме того, по словам Шмыгаля, правительство хочет на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.

"Итак, начнем пересмотр госбюджета с себя", — отметил премьер.

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Ранее сегодня Шмыгаль сообщил, что правительство закончило предварительную работу над изменениями в госбюджет, направленными на создание Стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусной болезнью и поддержки населения и бизнеса. Однако, по его словам, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование сохранены.

Как сообщал Укринформ, правительство приняло решение для образования Стабилизационного фонда, который будет использоваться для преодоления последствий кризиса, вызванного коронавируса.

Размер Стабилизационного фонда, по разным данным, составит 124-200 млрд грн. Для его формирования ожидается значительное уменьшение ряда расходов в госбюджете-2020, а также увеличение дефицита бюджета.

В частности, по данным Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, Минфин будет предлагать урезать финансирование Госкино (на 750 млн грн), Украинского культурного фонда (500 млн грн), Института книги (150 млн грн), туризма (240 млн грн), а также расходов на программу "сшивания страны", реставрационные работы по защите историко-культурного наследия, программ информполитики — на сумму свыше 500 млн грн.

Сообщалось также о возможности сокращения бюджетных расходов на некоторые инфраструктурные проекты.

По материалам: ukrinform.ru