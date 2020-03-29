Коронавирус обнаружили у еще одного народного депутата

У еще одного народного депутата выявлен Covid-19 — это член фракции "Слуга народа" Владимир Ватрас.

Об этом в Facebook написала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Коронавирус вявлен у еще одного народного депутата. Положительный результат теста получил член фракции «Слуга народа» Владимир Ватрас", — сообщила Кравчук.

По ее словам, Ватрас сейчас находится в Хмельницком в инфекционной больнице.

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"На заседании фракции «Слуга народа» в пятницу его не было. Со времени проведения внеочередного заседании 17 марта находился в самоизоляции дома. Желаю Владимиру скорейшего выздоровления", — отметила Кравчук.

Как сообщалось, ранее коронавирус также был диагностирован у депутатов Анны Скороход (внефракционный), Сергея Шахова (депгруппа "Доверие"), Руслана Горбенко ( «Слуга народа»), Сергея Рудыка (внефракционный), Александра Лукашева (ОПЗЖ).

По материалам: ukrinform.ru