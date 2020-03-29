Минздрав: госпитализировать будут только со средним и тяжелым течением Covid-19

В Министерстве здравоохранения предусматривают внедрение "клинической сортировки", то есть госпитализации должны подлежать пациенты со средним и тяжелым течением болезни.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 29 марта, сообщает корреспондент Укринформа.

"Также мы предполагаем введение клинической сортировки, то есть госпитализировать в больницы должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медико-санитарным наблюдением", — сказал Ляшко.

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По его словам, для этого Минздрав рекомендует усилить центры первичной медико-санитарной помощи, привлечь специалистов других специальностей, поскольку именно медик может принять решение относительно критериев госпитализации и определить, необходимо пребывание больного в стационаре, или он может продолжить лечение дома.

Как сообщалось, по данным Worldоmeters в мире по состоянию на утро 29 марта зафиксировано 664 318 случаев коронавируса, из них 30 890 летальных, 142368 человек выздоровели.

В Украине лабораторно подтверждено 418 случаев коронавирусной инфекции Covid-19, из них 9 летальных, пять человек выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru