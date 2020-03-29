На карантине за границей находятся более 170 украинцев

На карантине за границей из-за коронавируса находится 171 украинец в 15 странах мира.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Украинцы на ходятся на карантине в таких странах: Австралия — 1, Азербайджан — 1, Бельгия — 1, Бразилия — 16, Вьетнам — 9, Италия — 10, Катар — 1, Китай — 1, Молдова — 1, Нигерия — 2, Нидерланды — 1, ОАЭ — 3, Польша — 107, Румыния — 5, РФ — 1.

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Как сообщалось, Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продолжил карантин до 24 апреля с целью предотвращения распространения Covid-19.

По материалам: ukrinform.ru