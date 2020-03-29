Обсервация стала обязательной для украинцев, которые возвращаются из-за границы — Криклий

Правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Об этом в Telegram написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Только что правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы", — написал Криклий.

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Как сообщал Укринформ, зарубежные дипломатические учреждения Украины разворачивают специальную программу "Защита" для украинцев, которые после закрытия украинской границы остались за пределами Родины.

По материалам: ukrinform.ru