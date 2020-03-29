Полиция контролирует всех эвакуированных из-за границы – Аваков

Полиция имет контактные данные всех, кто в последние недели вернулся в Украину из-за границы, и постепенно контролирует соблюдение ими режима самоизоляции.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала "Украина", сообщает пресс-служба Нацполиции.

"За последние несколько недель сотни тысяч людей вернулись в Украину, все подписали обязательство о самоизоляции … Полиция имеет всю базу граждан, которые пересекли государственную границу, и мы контролируем эту ситуацию. Идут проверки, звонки. Если люди это будут игнорировать, то тогда штраф или уголовная ответственность ", — сказал Аваков.

По его словам, если общество будет понимать правила, а полиция только контролировать чрезвычайные случаи, только тогда будет эффект от принятых мер.

"Если, например, 200 тысяч человеклиц не будут его (режим самоизоляции — ред.) соблюдать, то никакой полиции на них не найдем, у нас нет столько людей", — подчеркнул глава МВД.

Он напомнил, что в рамках чрезвычайной ситуации наработанный механизм, когда по указанию главного санитарного врача полиция при необходимости принудительно изолирует больного.

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Отдельно Аваков отметил, что все, у кого выявили коронавирус, можно считать здоровыми только после дополнительного обследования.

«Мы хорошо понимаем, в каком состоянии находится наша медицина, и вызовы, стоящие перед нашим государством. Ситуация, когда молодой человек сам говорит, что «я заболел и я сам вылечился» — это не нормальная ситуация. Это не смешно, никакого хайпа здесь быть не может. После болезни каждый должен пройти дополнительное обследование, и если два теста покажут отрицательный результат, только тогда человек абсолютно здоров », — отметил он.

Как сообщалось, по данным Worldоmeters в мире по состоянию на утро 29 марта, зафиксировано 664 318 случаев коронавируса, из них 30 890 летальных, 142368 человек выздоровели.

В Украине лабораторно подтверждено 418 случаев коронавирусной инфекции Covid-19, из них 9 летальных, пять человек выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru