Полиция просит продлить сроки следствия по делу Шеремета: еще около 20 экспертиз

Следователи Национальной полиции просят Офис генпрокурора продлить сроки досудебного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета по подозрению Яне Дугар, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко еще на два месяца — до июня 2020 года.

Об этом со ссылкой на прокурора по делу Сергея Зузака сообщает hromadske.

По его словам, для передачи дела в суд сделано недостаточно, нужно еще провести ряд следственных действий и экспертиз.

«Еще не закончили проведение около 20 экспертиз, также проводятся допросы», — сказал прокурор.

Он добавил, что все трое подозреваемых отказались от прохождения полиграфа, а некоторые из них — от психологической и антропологической экспертизы.

Адвокаты подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар подали возражения по этому ходатайству, отметив отсутствие доказательств, опровергающих доводы защиты.

Читайте также: Дело Шеремета: конвой не привез Антоненко – суд перенесли

«Нет ни одного доказательства, которое бы опровергало аргументы защиты о несоответствии роста (несовпадение 10 см), ни одного свидетеля, который бы отрицал показания более 10 свидетелей в пользу Дугар, несоответствия портретной экспертизы из-за наличия, в частности твту, а проведение экспертизы только по методу визуального сопоставления — делает такую ​​экспертизу фейковой, как и экспертизу походки. Нет ни одного доказательства контактов Дугар с Антоненко, а с Кузьменко — до 2019 года, следствием не опровергнуты документы алиби и тому подобное. Более чем достаточно доказательств закрыть производство по Дугар. Однако сторона обвинения придумывает ненужные экспертизы, чтобы иметь формальное основание продолжать следствие », — сказал адвокат Яны Дугар Виталий Коломиец.

Ответ от Офиса генерального прокурора ожидают 30 марта. В случае продления сроков в ближайшие дни должны состояться судебные заседания по продлению подозреваемым сроков мер, которые истекают в начале апреля.

Как сообщалось, в феврале следователи Нацполиции просили Офис генпрокурора продлить сроки досудебного следствия по делу Шеремета до июня, но тогдашний генеральный прокурор Руслан Рябошапка продлил до апреля. Он отметил, что сейчас доказательств по делу недостаточно и нужно еще поработать.

О задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета заявил министр внутренних дел Арсен Аваков 12 декабря 2019 года

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО. Дугар избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

По материалам: ukrinform.ru