Семьи Героев Небесной сотни требуют вернуть «дела Майдана» Трепаку

Представители общественной организации "Семья Героев Небесной сотни" призывают вернуть кураторство департаментом в "делах Майдана" Виктору Трепаку.

Об этом говорится в обращении организации к Президенту Владимиру Зеленскому, обнародованном на ее странице в Facebook.

"Мы требуем вернуть кураторство департаментом в "делах Майдана" Виктору Трепаку и обеспечить возможность продолжить работать в режиме последнего месяца", — говорится в сообщении.

Семьи Героев Небесной сотни считают, что именно при содействии Трепака в последнее время наметились положительные сдвиги в "делах Майдана". В частности, за последний месяц задержаны и взяты под стражу двое подозреваемых в убийстве Юрия Вербицкого, задержан служащий "Омеги". Ему предъявлено подозрение в убийстве Олега Ушневича и ранении другого майдановца, а также предъявлены подозрения судьям и следователям, которые преследовали майдановцев и помещали их под стражу в январе-феврале 2014 года.

Читайте также: Отец Екатерины Гандзюк возмущен увольнением Трепака и обратился к Президенту

В то же время, активисты требуют отстранить от "дел Майдана" нового заместителя генпрокурора Андрея Любовича, поскольку он, по их словам, "был причастен к преследованию активистов во время Майдана 2013-2014 годов". В организации заявляют, что Любович во время евромайдана был начальником следственного управления в прокуратуре Днепропетровской области, а местные прокуроры "участвовали в задержаниях, арестах и ​​привлечении к ответственности активистов местного Майдана".

В общественной организации считают, что генпрокурор Ирина Венедиктова меняет вектор расследования "дел Майдана", и напоминают, что, находясь на должности руководителя ГБР, она назначила Александра Бабикова, который работал в юридической фирме, представляющей интересы экс-президента Януковича.

Активисты отмечают, что в случае, если их требования не будут выполнены, они потребуют отставки Ирины Венедиктовой от должности генерального прокурора.

Как ранее сообщал Укринформ, заместитель генпрокурора Виктор Трепак написал рапорт на увольнение после того, как генеральный прокурор Ирина Венедиктова изменила функциональные обязанности своих заместителей, отстранив его от курирования деятельности департаментов, осуществляющих процессуальное руководство в "делах Майдана" и в делах, которые расследуют следователи СБУ.

По мнению Трепака, такое перераспределение полномочий является способом воздействия на него и вмешательства в осуществление его полномочий прокурора.

В то же время, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что не отстраняли Трепака от расследования и за ним "остаются те важные дела, которые он проводил".

Фото: пресс-служба ВСЮ

По материалам: ukrinform.ru