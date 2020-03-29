Спецрейсом из США домой отправились 359 украинцев

Из Нью-Йорка в Киев специальным рейсом вылетел самолет МАУ, которым на родину возвращаются 359 граждан Украины.

Об этом в Facebook сообщает Посольство Украины в США.

«28 марта удалось отправить еще один коммерческий спецсамолет МАУ из Нью-Йорка в Киев. Это второй из запланированных спецрейсов, которыми можно было попасть в Украину перед полным закрытием пассажирских перевозок через государственную границу Украины», — говорится в сообщении.

В Посольстве подчеркнули, что защитными масками все пассажиры обеспечены — как во время полета, так и на выходе в аэропорту «Борисполь».

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Посол Украины в США Владимир Ельченко уточнил в Twitter, что на борту этого самолета находятся 359 человек.

Специальный рейс МАУ только вылетел из Нью-Йорка в Киев — на борту 359 пассажиров. Спасибо всем, кто приобщился к организации перелета! Берегите себя! pic.twitter.com/rNG6PPdKX4

— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) March 28, 2020

Как сообщалось, 27 марта в Киев спецрейсом из Нью-Йорка прибыли 354 гражданина Украины.

По материалам: ukrinform.ru