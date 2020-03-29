В МВД напомнили, какие изменения на пересечение границы ввели соседние страны

Словакия запретила въезд иностранцев с 13 марта, а Польша – с 15 марта.

Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Telegram.

«Польша. По 15.03.2020 запретила въезд иностранцев. Словакия запретила въезд иностранцев с 13.03.2020», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Молдове пограничная полиция сообщила, что с 29 марта с 8:00 в пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бричани-авто» (с украинской стороны – пункт пропуска «Росошаны-авто», что в Кельменецком районе Черновицкой области) прекращается осуществление любых пропускных операций.

Также с 17 марта Молдова запретила въезд иностранцев и ввела чрезвычайное положение.

«Беларусь. В этой стране предусмотрено карантин (самоизоляцию) на 14 суток для всех лиц, которые въезжают из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса. До окончания карантина (самоизоляции) выезжать из Республики Беларусь указанным лицам запрещено», — уточнили в МВД.

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В министерстве проинформировали, что РФ ограничила въезд иностранцам с 18 марта, вместе с тем разрешила въезд в РФ жителей ОРДЛО Украины. Отдельно, с 30 марта в России вводятся дополнительные ограничения.

«Венгрия ограничила въезд иностранцам с 17.03.2020 (12.03.2020 в стране объявлено чрезвычайное положение); Румыния ограничила въезд иностранцам с 22.03.2020 (16.03.2020 в стране объявлено чрезвычайное положение)», — уточняется в сообщении.

В МВД сообщили, что ограничения на пересечение границы иностранцами в соседних странах имеют определенные исключения. Обычно они касаются дипломатов, лиц, которые осуществляют международные перевозки, члены экипажей, иностранцев с правом проживания на территории этих стран.

По материалам: ukrinform.ru