В обновленном бюджете финансирование образования сокращается лишь на 4% — Шмыгаль

В изменениях в государственный бюджет на 2010 год предусмотрено, что финансирование образования сокращается всего на 4% и составит 126 млрд грн.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Telegram.

«Никакие чрезвычайные ситуации не должны влиять на сферу образования и науки. Это фундамент, на котором строится будущее страны. Поэтому задачей правительства является обеспечение его бесперебойной работы. В предложенном проект госбюджета на образовательную сферу предполагается 126 млрд грн. То есть, уменьшение составляет лишь 4%, и существенно не затронет важнейшие государственные программы », — написал Шмыгаль.

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Как сообщалось, ранее в Министерстве финансов разработали изменения в госбюджет для направления средств на противодействие коронавирусу из других неприоритетных государственных программ. После этого в профильном комитете ВР заявили, что Минфин предложил фактически отменить все финансирование образования и науки, кроме заработных плат.

По материалам: ukrinform.ru