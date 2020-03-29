В Украине насчитали уже 475 случаев коронавирусной болезни

По состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием.

Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья Украины.

"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждено 475 случаев COVID-19. Всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 6 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", — говорится в сообщении.

В ЦОС также добавили, что с начала года получили 2264 подозрения на новую коронавірусну инфекцию.

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Как ранее сообщало агентство, по состоянию на вечер 29 марта в мире насчитывается 710 987 больных коронавирусной инфекцией. С начала пандемии умерли 33 557 человека, излечившиеся — 150 788.

По материалам: ukrinform.ru