В Украине подтвердили 418 случаев Covid-19
По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров всего в стране подтверждено 418 случаев Covid-19.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждено 418 случаев Covid-19. В течение суток получено 109 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.
Отмечается, что случаи из Днепропетровщины и Николаевщины сняты с учета и зарегистрированы в г. Киеве.
Случаи подтверждены в таких областях Украины:
Винницкая обл. — 22 случая;
Волынская обл. — 2 случая;
Днепропетровская обл. — 6 случаев;
Донецкая обл. — 2 случая;
Житомирская обл. — 5 случаев (1 летальный);
Закарпатская обл. — 1 случай;
Запорожская обл. — 11 случаев;
Ивано-Франковская область — 41 случай (3 летальных);
г. Киев — 82 случая;
Киевская обл. — 45 случаев;
Кировоградская обл. — 4 случая;
Львовская обл. — 5 случаев;
Луганская обл. — 2 случая;
Одесская обл. — 8 случаев;
Полтавская обл. — 1 случай;
Ривненская обл. — 9 случаев (2 летальных);
Сумская обл. — 6 случаев (1 летальный);
Тернопольская обл. — 57 случаев (1 летальный);
Харьковская обл. — 1 случай;
Херсонская обл. — 1 случай;
Хмельницкая обл. — 1 случай;
Черкасская обл. — 46 случаев;
Черновицкая обл. — 59 случаев (1 летальный);
Черниговская обл. — 1 случай.
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Всего зафиксировано 9 летальных случаев от Covid-19 в Украине. В общем 5 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Как сообщалось, по данным Worldmeters, в мире по состоянию на утро 29 марта зафиксировано 664 318 случаев коронавируса, из них 30 890 летальных, 142 368 человек выздоровели.
Фото: AA
По материалам: ukrinform.ru