В Украине подтвердили 418 случаев Covid-19

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров всего в стране подтверждено 418 случаев Covid-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждено 418 случаев Covid-19. В течение суток получено 109 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что случаи из Днепропетровщины и Николаевщины сняты с учета и зарегистрированы в г. Киеве.

Случаи подтверждены в таких областях Украины:

Винницкая обл. — 22 случая;

Волынская обл. — 2 случая;

Днепропетровская обл. — 6 случаев;

Донецкая обл. — 2 случая;

Житомирская обл. — 5 случаев (1 летальный);

Закарпатская обл. — 1 случай;

Запорожская обл. — 11 случаев;

Ивано-Франковская область — 41 случай (3 летальных);

г. Киев — 82 случая;

Киевская обл. — 45 случаев;

Кировоградская обл. — 4 случая;

Львовская обл. — 5 случаев;

Луганская обл. — 2 случая;

Одесская обл. — 8 случаев;

Полтавская обл. — 1 случай;

Ривненская обл. — 9 случаев (2 летальных);

Сумская обл. — 6 случаев (1 летальный);

Тернопольская обл. — 57 случаев (1 летальный);

Харьковская обл. — 1 случай;

Херсонская обл. — 1 случай;

Хмельницкая обл. — 1 случай;

Черкасская обл. — 46 случаев;

Черновицкая обл. — 59 случаев (1 летальный);

Черниговская обл. — 1 случай.

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Всего зафиксировано 9 летальных случаев от Covid-19 в Украине. В общем 5 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как сообщалось, по данным Worldmeters, в мире по состоянию на утро 29 марта зафиксировано 664 318 случаев коронавируса, из них 30 890 летальных, 142 368 человек выздоровели.

Фото: AA

По материалам: ukrinform.ru