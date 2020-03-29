В Украине заработал новый стандарт помощи больным с Covid-19

Общество
Таисия Слепцова0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

В Украине заработал новый стандарт помощи больным с Covid-19

Министерство здравоохранения обновило стандарт оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной болезнью.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко — на брифинге 29 марта, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вчера мы обновили стандарт оказания медицинской помощи по коронавирусной болезни. Этот стандарт размещен на официальном сайте Министерства здравоохранения, с ним можно ознакомиться. Он имеет ряд приложений, касающихся алгоритма выявления больного коронавирусной болезнью, алгоритмы работы экстренной медицинской помощи, эпидемиологии, правила использования средств индивидуальной защиты, правила ухода за больными коронавирусной болезнью в домашних условиях, критерии для госпитализации тяжелых и средней тяжести случаев", — отметил Ляшко.

Читайте также:  В Украине стартовала неделя безопасности дорожного движения

По его словам, новый стандарт действует с сегодняшнего дня.

Читайте также: Главный санврач назвал единственную область, в которой нет случаев коронавируса

Ляшко также отметил, что специфического лечения коронавирусной болезни пока не существует, пациентам проводится симптоматическое лечение. В то же время в мире исследуются различные схемы и препараты, используемые для лечения коронавирусной болезни.

"В Министерстве здравоохранения… создана экспертная группа, состоящая из ведущих профессоров и клиницистов, которые будут рассматривать все передовые средства лечения, которые используются в мире, и будут рекомендовать использовать их на территории Украины в случаях, когда вариантов спасения жизни для больного не будет существовать", — отметил главный госсанврач.

Читайте также:  Под Раду принесли “простые вещи”, которыми пытают украинцев

Как сообщалось, по данным Worldоmeters в мире по состоянию на утро 29 марта зафиксировано 664 318 случаев коронавируса, из них 30 890 летальных, 142 368 человек выздоровели.

В Украине лабораторно подтверждено 418 случаев коронавирусной инфекции Covid-19, из них 9 летальных, пять человек выздоровели.

фото: АА

По материалам: ukrinform.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Клещи атакуют: в Украине увеличивается количество пострадавших от болезни Лайма

Таисия Слепцова

На NewsOne рассказали, что ожидают от телемоста

Таисия Слепцова

Известные ТРЦ столицы, которые страдают от подтоплений больше всего

Юлия Нагорная

Добавить комментарий