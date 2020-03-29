В Украине заработал новый стандарт помощи больным с Covid-19

Министерство здравоохранения обновило стандарт оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной болезнью.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко — на брифинге 29 марта, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вчера мы обновили стандарт оказания медицинской помощи по коронавирусной болезни. Этот стандарт размещен на официальном сайте Министерства здравоохранения, с ним можно ознакомиться. Он имеет ряд приложений, касающихся алгоритма выявления больного коронавирусной болезнью, алгоритмы работы экстренной медицинской помощи, эпидемиологии, правила использования средств индивидуальной защиты, правила ухода за больными коронавирусной болезнью в домашних условиях, критерии для госпитализации тяжелых и средней тяжести случаев", — отметил Ляшко.

По его словам, новый стандарт действует с сегодняшнего дня.

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Ляшко также отметил, что специфического лечения коронавирусной болезни пока не существует, пациентам проводится симптоматическое лечение. В то же время в мире исследуются различные схемы и препараты, используемые для лечения коронавирусной болезни.

"В Министерстве здравоохранения… создана экспертная группа, состоящая из ведущих профессоров и клиницистов, которые будут рассматривать все передовые средства лечения, которые используются в мире, и будут рекомендовать использовать их на территории Украины в случаях, когда вариантов спасения жизни для больного не будет существовать", — отметил главный госсанврач.

Как сообщалось, по данным Worldоmeters в мире по состоянию на утро 29 марта зафиксировано 664 318 случаев коронавируса, из них 30 890 летальных, 142 368 человек выздоровели.

В Украине лабораторно подтверждено 418 случаев коронавирусной инфекции Covid-19, из них 9 летальных, пять человек выздоровели.

фото: АА

По материалам: ukrinform.ru