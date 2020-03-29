В Украину прибудут еще несколько самолетов с медицинским грузом — Зеленский

На следующей неделе ожидается прибытие в Украину еще нескольких самолетов с медицинскими товарами, необходимыми для преодоления Covid-19.

Это подчеркнул Президент Владимир Зеленский во время традиционного совещания представителей Кабинета министров и главных государственных ведомств, ответственных за меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Covid-19, сообщает пресс-служба главы государства.

«Уже второй самолет привез сегодня средства для индивидуальной защиты, дезинфекции, необходимое медицинское оборудование. У производителей огромные очереди за вещами, необходимыми для преодоления инфекции. Но для украинского правительства они делают приоритет, благодаря чему нам не нужно ждать закупки неделями. На следующей неделе мы ожидаем прибытия еще нескольких самолетов », — сообщил Зеленский.

Участники совещания также обсудили готовность учреждений здравоохранения к принятию больных Covid-19 и обустройства новых объектов для обсервации тех, у кого может быть подозрение на болезнь. Президент в очередной раз отметил необходимость обеспечения населения средствами дезинфекции и защиты.

«В каждой аптеке должны быть маски. И не по завышенным в десятки раз ценам, а по нормальным, доступным. И важно, чтобы были защищены наши медики, ведь они сегодня фактически на передовой. Должны быть защищены нацгвардейцы и обязательно — наши военные », — заявил глава государства.

Дополнительно были обсуждены изменения в государственный бюджет, поскольку в условиях антикризисных мер определенное финансирование нужно будет перенаправить на предотвращение распространения инфекции коронавируса.

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Отмечается, что совещание проводилось с помощью средств связи. В ней приняли участие руководители и представители правительства, правоохранительных органов, Генерального штаба, СНБО.

Как сообщалось, сегодня в аэропорт «Борисполь» прибыл второй самолет из Китая, который доставил средства защиты для медиков, полицейских и военных.

Кроме того, ночью отдельным рейсом прибудет 100 тыс. ПЦР-тестов.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство закончило предварительную работу над изменениями в госбюджет, направленными на создание Стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусной болезнью и поддержки населения и бизнеса.

По материалам: ukrinform.ru