В Украину вернулись почти 130 тысяч граждан — МИД
По данным Министерства иностранных дел, 129 716 граждан уже вернулись в Украину при содействии дипломатических учреждений.
Об этом сообщает МИД в Тelegram.
27 граждан Украины проходит лечение от коронавируса, в частности, по одному — в Испании, Нидерландах, США, Швейцарии, на Сейшельских островах, по двое — в Нигерии, Польши, ОАЭ, трое в Австрии, по четверо в Доминикане, ФРГ, пятеро в Италии.
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Отмечается, что 8 граждан Украины выздоровели, 4 гражданки Украины за рубежом умерли.
Как сообщалось, по данным Worldоmeters, в мире по состоянию на утро 29 марта зафиксировано 664 318 случаев коронавируса, из них 30 890 летальных, 142 368 человек выздоровели.
В Украине лабораторно подтверждено 418 случаев коронавирусной инфекции, из них 9 летальных, пятеро выздоровели.
По материалам: ukrinform.ru