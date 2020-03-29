В Украину вернулись почти 130 тысяч граждан — МИД

По данным Министерства иностранных дел, 129 716 граждан уже вернулись в Украину при содействии дипломатических учреждений.

Об этом сообщает МИД в Тelegram.

27 граждан Украины проходит лечение от коронавируса, в частности, по одному — в Испании, Нидерландах, США, Швейцарии, на Сейшельских островах, по двое — в Нигерии, Польши, ОАЭ, трое в Австрии, по четверо в Доминикане, ФРГ, пятеро в Италии.

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Отмечается, что 8 граждан Украины выздоровели, 4 гражданки Украины за рубежом умерли.

Как сообщалось, по данным Worldоmeters, в мире по состоянию на утро 29 марта зафиксировано 664 318 случаев коронавируса, из них 30 890 летальных, 142 368 человек выздоровели.

В Украине лабораторно подтверждено 418 случаев коронавирусной инфекции, из них 9 летальных, пятеро выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru