Зеленский советует оставаться дома: более 25% больных медсистема не выдержит

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан соблюдать правила карантина, так как 25-50% одновременно больных Covid-19 отечественная медицинская система не выдержит.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении.

«Сегодня есть три сценария развития событий. Первый. От трех до пяти процентов одновременно больных коронавирусом. Это болезненные цифры. Но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому, мы должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм», — сказал Зеленский.

По его словам, во втором сценарии прогнозируется заболеваемость Covid-19 на уровне 25% в Украине, в третьем — прогнозируется заболеваемость на уровне более 50 процентов одновременно больных короновирус.

«Второго и тем более третьего сценария — наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одновременного наплыва такого количества больных. Каждый должен осознать: карантин — это не каникулы. Солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки — все это подождет. Все это ничто по сравнению с собственным здоровьем и жизнью », — отметил Зеленский.

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Он в очередной раз призвал украинцев продолжать оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

«Сегодня ночью Украина перешла на летнее время. Я верю, что совсем скоро, благодаря единству и сплоченности, мы все перейдем на здоровое и счастливое время. Будьте здоровы, дорогие украинцы! Желаю вам 36 и 6. Бережем себя. Сохраним Украину », — подчеркнул Президент.

Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине введен карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

25 марта чрезвычайная ситуация введена по всей Украине. Карантин продлен до 24 апреля.

Закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

По материалам: ukrinform.ru