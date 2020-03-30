Безвозмездная правовая помощь “перешла” в мессенджеры

Система бесплатной правовой помощи начала онлайн-консультирование в приватных чатах, в Вайбере и Телеграмме.

Об этом информирует пресс-служба Министерства юстиции Украины.

“Отныне получить ответ на юридический вопрос возможно в интерактивном режиме через приватные чаты в популярных мессенджерах Телеграмм и Вайбер”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, новые ресурсы бесплатной правовой помощи предоставляют возможность задать вопрос правового характера и получить ответ специалистов системы БПП с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу – с 09.00 до 16.45.

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Возможности чатов будут постепенно совершенствоваться, чтобы качественно отвечать на все запросы пользователей.

Также сообщается, что специалисты системы БПП предоставляют правовые консультации и разъяснения по бесплатному номеру 0 800 213 103, в мессенджере Фейсбук, в Телеграм-чате, в ответах на письма, отправленных на электронную почту региональных и местных центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

В Минюсте напоминают, что Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней, до 24 апреля 2020 года. Соответственно, все карантинные ограничения также продлены до 24 апреля 2020 года.

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На этот период система бесплатной правовой помощи приостанавливает личный прием граждан и оказание адресной правовой помощи. Безвозмездная первичная и вторичная правовая помощь предоставляется дистанционно, с применением информационно-коммуникационных технологий и с использованием ящиков для корреспонденции.

Предоставить необходимые документы можно через специально оборудованные ящики для корреспонденции или электронные средства связи, адреса которых можно узнать на официальном сайте системы БПД.

По материалам: ukrinform.ru