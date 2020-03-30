Дело Гандзюк: суд продлил арест Левина еще на два месяца

Печерский райсуд столицы продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей Алексею (Москаленко) Левину, подозреваемому в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает в Facebook сообщество "Кто заказал Екатерину Гандзюк?".

Отмечается, что 2 апреля у Левина должна закончиться мера пресечения, избранная ему судом сразу после экстрадиции 17 марта из Болгарии. Но в связи с продлением сроков следствия до 29 июля текущего года, прокуратура подала ходатайство о продлении содержания Левина под стражей, которое суд удовлетворил.

Как сообщалось, 17 марта Печерский райсуд арестовал Левина без права внесения залога до 2 апреля, когда в этом деле завершались сроки следствия.

В январе Левин был задержан на территории Болгарии. Личность его установили по отпечаткам пальцев, поскольку он изменил внешность.

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину.

Подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк покинул Украину в августе 2018 года, его объявили в международный розыск.

По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ("группу Торбина") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, относильтено места проживания Гандзюк.

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Активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, но тот вышел под залог в 2 млн 497 тыс. 300 гривень. 25 апреля стало известно, что Мангеру изменили подозрение — на "заказ нанесения телесных повреждений".

6 июня 2019 года 5 непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

Заказчики убийства и посредники до сих пор не осуждены и не наказаны.

Фото: Громадське

По материалам: ukrinform.ru