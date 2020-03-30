Из Турции на родину вернулись более 2,5 тысячи украинцев

По состоянию на 29 марта в Украину из Турции вернулись 2588 граждан Украины, осуществлено более 10 коммерческих рейсов, 2 рейса паромами.

Об этом в Telegram сообщило Посольство Украины в Турецкой Республике.

«По состоянию на 29 марта из Турции в Украину вернулось 2588 наших соотечественников. За все время проведения эвакуационных мероприятий авиакомпания SkyUp совершила более 10 специальных коммерческих рейсов из Турции. Также произошло 2 рейса паромом Карасу-Черноморск, который вернул украинцев домой», — сообщает посольство.

Дипломатическое представительство также призвало присоединиться к вновь созданной группе в Facebook «Защита украинцев в Турецкой Республике», в где будет осуществляться координация помощи, поддержки и защиты граждан Украины, которые не могут вернуться на Родину в период ограничения регулярного международного транспортного сообщения из-за COVID-19.

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Как сообщалось, Украина с субботы, 28 марта, полностью закрыла границу для регулярного сообщения, однако на частном автомобиле или пешком ее можно будет пересекать.

Фото: ГПСУ

По материалам: ukrinform.ru