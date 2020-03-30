Из Южной Кореи в Украину доставили 100 тысяч ПЦР-тестов

В Украине из Южной Кореи прибыло 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Из города Сеул (Республика Корея) в Украину прибыл самолет о 100 тыс. ПЦР-тестов производства компании SolGent для выявления COVID-19. Поставку осуществила компания Caremille для нужд системы здравоохранения Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после прохождения таможенных процедур по оформлению тест-системы доставят в инфекционные лаборатории всех областей страны, которые имеют надлежащие условия для хранения.

По данным ОП, набор тест-системы компании SolGent содержит все необходимые компоненты для полимеразной цепной реакции. Поэтому при его использовании нет необходимости в дополнительных реагентах. Тестирование длится от 105 до 120 минут.

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Груз доставлен в Украину по инициативе Офиса Президента, координацию осуществлял посол Украины в Республике Корея Александр Горин.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 30 марта официально подтверждено 480 случаев заражения коронавирусом, из них 11 летальных 6 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 62 новых случая.

Фото: president.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru