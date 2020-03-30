Из-за карантина вынужденно не работают около 4 миллионов человек — депутат

В Торгово-промышленной палате Украины заявили о том, что сейчас через карантин вынужденно не работают около 4 миллионов человек, и до 700 тысяч потеряли работу.

Об этом сообщила своем Telegram-канале внефракционная нардеп Анна Скороход.

"У большинства предпринимателей "запаса прочности" хватит до середины апреля — начала мая", — написала она.

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Ранее Скороход заявила, что сделать экспресс-тест на коронавирус смогла только после предъявления депутатского удостоверения.

По материалам: ukrinform.ru