Каждая вирусологическая лаборатория может проводить как минимум 200 тестов в сутки — Ляшко

В Украину ожидается поставка еще 100 тысяч ПЦР-тестов для диагностики коронавируса.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 30 марта, сообщает корреспондент Укринформа.

"Тестами мы обеспечены. Было 50 тысяч. Сегодня ожидается поставка еще 100 тысяч ПЦР-тестов. Еще ожидается около 20 тысяч наборов, которые позволят провести 2 миллиона исследований для ПЦР-диагностики", — сказал Ляшко.

Он отметил, что сейчас каждая вирусологическая лаборатория может проводить как минимум 200 тестов в сутки. В то же время есть лаборатории гораздо более мощные, которые могут в сутки проводить до 2 тысяч тестов. "Мы создали экспертную бригаду из ведущих вирусологов Украины, которые сегодня проезжают по всем лабораториях и помогают настроить алгоритмы тестирования", — добавил Ляшко.

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В Украине по состоянию на 10:00 30 марта зафиксированы уже 480 случаев коронавирусной болезни.

По состоянию на утро 30 марта в мире на коронавирус заболели 722 202 человека, из них 151 766 — выздоровел и 33976 — умер.

По материалам: ukrinform.ru