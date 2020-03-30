Компромат на Ермака это дело рук Авакова и Коломойского — СМИ

Министру МВД и одиозному украинскому олигарху не нравится, что глава ОПУ Андрей Ермак пошел против них.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

По данным их источника, скандальные записи с братом Андрея Ермака не спроста появились именно сейчас:

«Ермака уже давно взяли в разработку правоохранители. Записи встреч вели сотрудники МВД. Андрей Ермак знал о компромате на своего брата, но не пошел на ультиматум Авакова/Коломойского».

Источник добавил, что конфликт между сторонами стал раскачиваться из-за ситуации с губернаторами, которые подчиняются Авакову. Мол, они совершенно не понимают, как руководить областями.

Но пик конфликта появился на прошлой неделе, когда Ермак и Шмыгаль договорились с МВФ:

«Глава Офиса президента переступил через договорённости с Аваковым и Коломойским. А это очень не понравилось последним… Украина теперь в шаге от политического кризиса и переформатирования власти во всех направлениях».

Напомним, ранее мы писали, кто записал видео с братом Ермака.