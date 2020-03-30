Скандальное видео с братом Ермака записал человек из его близкого окружения — Схемы

Общество
Христина Качоровська0
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Видео, на котором брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы торгует государственными должностями, было снято человеком из его близкого окружения.

Денис Ермак
Денис Ермак. Фото — кадр из видеозаписи

По крайней мере, об этом свидетельствует расследование журналистов «Схем«, пишет «НБН«.

«На записях видно, что тот, кто снимал, активно участвует в организации собеседований и предлагает кандидатов Сергею Шумскому (помощник Ермака). А уже Шумский составляет график встреч этих людей с Денисом Ермаком. То, как свободно Шумский общается с оператором, наводит на мысль, что это очень близкий человек».

И, как удалось выяснить журналистам, этим близким человеком может быть Дмитрий Штанько: 39-летний уроженец Харькова, который в свое время окончил Харьковский Нацуниверситет внутренних дел:

«Штанько владеет несколькими фирмами в сфере финансовых услуг и аграрной. Об одной из агрофирм можно услышать в опубликованных записях. Также, в одном из видео можно увидеть его лицо».

«Схемы» также отметили интересную деталь, что все записи велись на профессиональную технику, а не на телефон:

«Пока трудно сказать, что заставило Штанько вести записи. Была это личная инициатива или операция МДВ непонятно. Сам Шатнько не отвечает на телефонные звонки и сообщения».

Напомним, ранее мы писали, что Ермак прокомментировал скандальные видеозаписи со своим братом.


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