Скандальное видео с братом Ермака записал человек из его близкого окружения — Схемы

Видео, на котором брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы торгует государственными должностями, было снято человеком из его близкого окружения.

По крайней мере, об этом свидетельствует расследование журналистов «Схем«, пишет «НБН«.

«На записях видно, что тот, кто снимал, активно участвует в организации собеседований и предлагает кандидатов Сергею Шумскому (помощник Ермака). А уже Шумский составляет график встреч этих людей с Денисом Ермаком. То, как свободно Шумский общается с оператором, наводит на мысль, что это очень близкий человек».

И, как удалось выяснить журналистам, этим близким человеком может быть Дмитрий Штанько: 39-летний уроженец Харькова, который в свое время окончил Харьковский Нацуниверситет внутренних дел:

«Штанько владеет несколькими фирмами в сфере финансовых услуг и аграрной. Об одной из агрофирм можно услышать в опубликованных записях. Также, в одном из видео можно увидеть его лицо».

«Схемы» также отметили интересную деталь, что все записи велись на профессиональную технику, а не на телефон:

«Пока трудно сказать, что заставило Штанько вести записи. Была это личная инициатива или операция МДВ непонятно. Сам Шатнько не отвечает на телефонные звонки и сообщения».

Напомним, ранее мы писали, что Ермак прокомментировал скандальные видеозаписи со своим братом.