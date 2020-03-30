Кто с украинским паспортом, перенаправляют в автобус – жители ОРДЛО сообщают о массовых проверках представителями НВФ
Жители временно оккупированной Горловки в социальных сетях сообщают, что представители НВФ начали массовые проверки документов на улицах. Кроме документов, у некоторых жителей, боевики проверяют документы на авто, а также проверяют телефоны – смотрят списки звонков.
Об этом сообщает НБН, ссылаясь на независимое издание DonPress.
По информации жителей оккупированных территорий, массовые проверки начались еще в субботу, 28 марта, а сегодня, 30 марта, «облавы» НВФ возобновились.
Пользователи социальных сетей сообщают, что оккупанты останавливают людей на улицах и проверят документы. Кроме того, представители НВФ продолжают останавливать автомобили на украинских номерах.
«Повторяется суббота… Проверка документов на улицах», — пишут пользователи социальных сетей.
«Что происходит в центре Горловки? Опять отработки операций или кого-то ищут?».
«Всех, кто с украинским паспортом, перенаправляют в автобус, до выяснения обстоятельств», — пишут пользователи социальных сетей.
Жители Горловки сообщают, что подобные проверки представители НВФ делают и в других городах оккупированной Донецкой области. По информации жителей ОРДЛО, больше всего оккупантов интересует наличие украинских паспортов у жителей Горловки.
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