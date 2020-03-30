Курс валют в Украине на 30 марта 2020 года

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 30 марта 2020 года. Гривна опять подешевела, хотя и незначительно на 3 копейки, евро подорожал на 4 копейки.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Действительно сегодня доллар поднялся в цене по сравнению с предыдущим банковским днем на 3 копейки и стоит 28,18 гривен. Евро стал дороже на 4 копейки. Цена 1 евро – 30,90 грн. Информация об этом размещена на сайте регулятора.

Официальные курсы гривны на 30 марта:

1 доллар США стоит 28,1830 гривен;

1 евро – 30,9027 гривен;

1 российский рубль – 0,3578 гривен.

Курс наличного доллара в банках Украины: покупка 27,8 — 28,1 гривны за 1 доллар, продажа 28,5 – 28,8 гривен.

Ранее сообщалось о курсе валют на 27 марта 2020 года.