Лазебная обещает вовремя и в полном объеме пенсии и соцвыплаты в апреле

Министерство социальной политики в апреле направит более 30 млрд гривень на выплату пенсий и социальной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Уже в апреле этого года Министерство социальной политики направит более 30 млрд гривень на выплату пенсий и социальных пособий, а также 98 млн гривень — на обеспечение отдельных категорий населения техническими и другими средствами реабилитации", — говорится в сообщении.

Лазебная подчеркнула, что график всех социальных выплат составлен, все помощи будут выплачены вовремя и в полном объеме.

Читайте также: Кабмин предлагает увеличить расходы на Пенсионный фонд

Как ранее отмечала заместитель председателя Офиса Президента Юлия Ковалив, индексацию пенсий проведут за счет заимствований и сокращения расходов госбюджета.

По материалам: ukrinform.ru