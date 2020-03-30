Ляшко объяснил, почему ПЦР-тесты делают не всем, кто вернулся в Украину

В Министерстве здравоохранения считают экономически и эпидемически необоснованным тестирование методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) всех, кто вернулся из-за границы.

Об этом на брифинге 30 марта сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Почему не тестируем всех на ПЦР-тестах — потому что нет в этом никакого смысла… поскольку есть вопрос инкубационного периода и не всегда ПЦР тестирование будет экономически и эпидемически обоснованным. Поэтому единственное правильное решение — сейчас уменьшился пассажиропоток, поэтому отправка всех на обсервацию. В случае появления симптомов, у больного будут отбирать образцы для исследования, тестировать и после этого принимать определенные клинические решения", — сказал Ляшко.

Ляшко добавил, что контактных лиц с больными COVID-19 будут отправлять на самоизоляцию.

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"В случае, если самоизоляцию невозможно обеспечить в домашних условиях, они должны направляться для изоляции в специализированные учреждения, которые называются обсерваторы и созданы областными государственными администрациями в каждой области", — сказал Ляшко.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 30 марта официально подтверждены 480 случаев заражения коронавирусом, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru