МИД планирует на этой неделе отправить самолет за гуманитарной помощью Красного Креста

Общество
Таисия Слепцова0
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МИД планирует на этой неделе отправить самолет за гуманитарной помощью Красного Креста

Министерство иностранных дел рассчитывает достичь договоренности об отправке на этой неделе самолета за гуманитарной помощью для Украины от Международного Комитета Красного Креста.

Об этом заявил во время онлайн-брифинга 30 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы сейчас завершаем переговоры внутри Украины относительно самолета, который будет отправлен за этим грузом. Надеюсь, что на этой неделе мы сможем его отправить", — сказал Кулеба.

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Он отметил, что груз содержит преимущественно средства индивидуальной защиты для врачей и определенные медицинские товары, которые напрямую не связаны с противодействием коронавирусу, но крайне необходимы нашим медикам.

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Как сообщал Укринформ, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 23 марта сообщил, что Международный Комитет Красного Креста сформировал гуманитарный груз для Украины в связи с распространением коронавируса в мире.

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Министерство иностранных дел по поручению Премьер-министра Дмитрия Шмыгаля занимается координацией получения гуманитарной помощи от других стран.

По материалам: ukrinform.ru


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