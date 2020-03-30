Минздрав определил перечень больниц для госпитализации больных коронавирусом

Минздрав определил перечень больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19, в частности, предусмотрено 240 медицинских заведений по Украине для госпитализации пациентов, чьё состояние ухудшается.

Об этом сообщается в Telegram-канале МЗ "Коронавирус-инфо".

"Минздрав сообщает: Определен перечень больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19. Предусмотрено 240 медицинских учреждений на всей территории Украины для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что выбор этих больниц является общей позицией председателей ОГА, Минздрава и НСЗУ, а приоритетным критерием выбора было определено безопасность пациентов.

"Госпитализированные с COVID-19 должны получать все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния, а те пациенты, которые попали в больницу из-за других заболеваний, не пересекались с зараженными коронавирусом пациентами и безопасно проходили лечение", — подчеркнули в Минздраве.

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В министерстве отметили, что сформирован перечень больниц для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается.

"Пациенты, которые испытывают симптомы COVID-19, не могут обращаться самостоятельно в этих учреждениях здравоохранения. Это может угрожать их здоровью. При обнаружении симптомов COVID-19 пациентам нужно позвонить своему семейному врачу. А при наличии тяжелых симптомов — температура выше 38, которая не сбивается, и затрудненное дыхание — звонить до 103". — подчеркивают в министерстве.

На официальном сайте Минздрава также обнародовали перечень этих медучреждений.

Фото: Belga

По материалам: ukrinform.ru