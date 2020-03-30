Минздрав создаст онлайн-ресурс для врачей

Министерство здравоохранения создаст онлайн-платформу, на которой врачи смогут проводить консультации относительно конкретных случаев заболевания COVID-19.

Об этом на брифинге 30 марта сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы сейчас завершаем вопрос с запуском дистанционной онлайн-платформы, которая позволит нам рассматривать каждый конкретный случай, с консультацией национального эксперта. И в прямом эфире национальные эксперты будут сотрудничать с европейской базой специалистов для того, чтобы консультировать тяжелые случаи и принимать решения об использовании тех или иных лекарственных средств и лечении", — сказал Ляшко.

Он сообщил, что сейчас есть также дистанционные курсы для врачей и работников бригад экстренной медицинской помощи, а также для врачей первичного звена, инфекционистов, эпидемиологов о предоставлении медпомощи при коронавирусной болезни. В частности, такие курсы доступны на сайте Центра общественного здоровья Минздрава.

Также для медиков работает отдельная горячая линия, на которой они могут получить профессиональную консультацию специалистов национального уровня, добавил Ляшко.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 30 марта официально подтверждены 480 случаев заражения коронавирусом, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 62 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru