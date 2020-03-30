Незаконный экспорт масок: силовики раскрыли сговор, в трех областях провели обыски

На Харьковщине предприниматели продали иностранцу более 300 тысяч медицинских масок по цене чуть больше 1 гривни за штуку, при этом рыночная цена этой партии — почти 61 миллион гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

«Оперативные сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины узнали о возможной незаконной реализации медицинских масок и респираторов украинского производства. В феврале-марте крайне востребованнгые средства защиты вывозили из Украины в Испанию и Китай. Подозреваемыми в махинациях с уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах оказались работники двух харьковских предприятий. По заниженной цене они реализовали гражданину Китая для дальнейшего экспорта более 300 тысяч средств защиты дыхания», — говорится в сообщении.

Незаконный экспорт масок силовики раскрыли сговор/Фото: Госпогранслужба

Суд санкционировал проведение обысков, которые прошли на восьми объектах в Киевской, Харьковской и Полтавской областях. На складских и в производственных помещениях, офисах и фактических местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации, свидетельствующие о покупке и последующей продаже медицинских масок, черновые записи, мобильные терминалы, банковские карточки, ноутбуки, USB накопители, образцы масок респираторных, денежные средства в сумме 243 тысячи долларов США и 14500 евро.

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Следственно-оперативные действия продолжаются.

Как сообщалось, Кабинет министров в начале марта запретил экспорт медицинских масок и других средств защиты из-за роста спроса на них среди украинцев в связи с коронавирусом.

По материалам: ukrinform.ru