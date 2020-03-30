Около 11,5 тысячи украинцев ожидают эвакуации – Кулеба

Около 11, 5 тысячи наших соотечественников в разных странах мира ожидают эвакуации в Украину.

Об этом заявил во время онлайн-брифинга 30 марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент Укринформа.

«Сейчас количество граждан Украины, которые ожидают эвакуации из разных стран мира, составляет 11 449 человек», — сказал Кулеба.

Он добавил, что эта цифра меняется, потому что кто-то возвращается, а кто-то решает эвакуироваться и информирует об этом посольство или консульство.

В связи с этим министр призвал тех граждан Украины, у которых есть средства для проживания в той стране, где они находятся, остаться, чтобы не подвергаться опасности заражения во время поездки. «Вы не сможете совершить длительный переезд не касаясь поверхностей и не общаясь с людьми. Вы никогда не знаете, где у вас риск заражения. Пожалуйста, сейчас критический период — ближайшие недели будут определяющими и из соображений вашей же безопасности желательно, чтобы вы эти недели побыли там, где вы находитесь. Это для вас лично гораздо более безопасный вариант», — акцентировал министр.

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В то же время Кулеба заверил, что дипломаты поддерживают контакт с теми украинцами, которые хотят эвакуироваться, и постоянно ищут возможности их возвращения в Украину.

По материалам: ukrinform.ru