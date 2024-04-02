Ночью в Нижнекамске Республики Татарстан дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод, в результате чего на предприятии возник пожар. Издание OBOZ.UA, ссылаясь на собственные источники, заявило, что удар беспилотников по НПЗ – совместная работа СБУ и ГУР МОУ, информирует «НБН».

Как сообщили журналисты, БПЛА попал в установку первичной переработки нефти, мощность которой составляет 8 миллионов тонн «черного золота» — 2,6% от общей переработки страны-агрессора в год.

Собеседник СМИ отметил, что Силы обороны и безопасности Украины продолжат работать над тем, чтобы у россиян было все меньше возможностей вливать нефтедоллары в войну против нашего государства, перекрывая кислород «стране-бензоколонке».

Напомним, что 2 апреля Украина впервые с начала полномасштабной войны атаковала беспилотниками Республику Татарстан. Помимо НПЗ дроны ударили по заводу в Елабуге, где россияне собирают ударные БПЛА «Шахед».