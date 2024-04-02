Нардеп в комментарии изданию LIGA.net заявил, что глава немецкого правительства психологически не созрел к передаче дальнобойного оружия Украине, информирует «НБН».

По словам Мережко, представитель Берлина не меняет свою позицию относительно поставок крылатых ракет TAURUS для ВСУ, поскольку по-прежнему верит в «красные линии» Российской Федерации, несмотря на то, что Кремль их постоянно меняет.

Шольц, как отметил депутат, вероятно, думает, что Силы обороны используют немецкое дальнобойное оружие по РФ и это втянет ФРГ в ядерную войну.

При этом глава Комитета ВРУ по внешней политике верит, что канцлеру нужно время, чтобы свыкнуться с идеей передаче Украине ракет TAURUS и он эволюционирует в этом вопросе. Мережко напомнил, что политик ранее говорил Киеву «нет» относительно поставок другого оружия, которое защитники уже используют для уничтожения оккупантов.

Ранее в МИД ФРГ объяснили позицию канцлера относительно отправки дальнобойного оружия в Украину.