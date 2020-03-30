Определили 240 больниц «первой волны», которые будут принимать больных с коронавирусом

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В Украине определили 240 больниц, которые первыми будут принимать больных с коронавирусом.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 30 марта, сообщает корреспондент Укринформа.

"Были определены больницы так называемой первой волны, их более 240, которые предназначены для приема больных с коронавирусной инфекцией. К этим больницам могут добавляться другие учреждения… Но мы говорим о тех 240 учреждениях здравоохранения, которые есть в подчинении структурных подразделений областных государственных администраций. И именно они будут по маршруту пациента первыми принимать больных коронавирусом", — сказал Ляшко.

Он отметил, что эти больницы доступны, их перечень есть на сайте Минздрава. Каждый самостоятельно может отследить количество аппаратов искусственной вентиляции легких, количество врачей, медицинских работников и тому подобное.

Также Ляшко добавил, что вчера у этих больниц были развернуты палатки для санитарной сортировки на случай массового поступления больных коронавирусом. "Мы не должны запускать всех в стационарное отделение, где производить сортировку. Именно в этих палатках будут производить сортировку, и в стационары, которые в дальнейшем станут изолятором, будут запускаться только лица с коронавирусной болезнью. Все остальные больные будут сортироваться в палатках, вне стационара. Это позволит предупредить внутрибольничное инфицирование и отсортировывать легких и тяжелых больных", — сказал он.

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В Украине по состоянию на 10:00 30 марта зафиксировано уже 480 случаев коронавирусной болезни.

По состоянию на утро 30 марта в мире коронавирусом заболели 722 202 человека, из них 151 766 выздоровели и 33 976 умерли.

По материалам: ukrinform.ru