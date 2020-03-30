Пандемия-2020: мобильные магазины и спецтакси для медиков

Десятки миллионов гривен уже выделено на медоборудование и поднятие «боевого духа»

Наряду с огромными потерями – проявления неслыханной щедрости на соучастии, а невероятным новостям уже почти не удивляешься. Недавно основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск закупил и передал Калифорнии больше 1000 аппаратов искусственной вентиляции легких (да, их и в Штатах не хватает). Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал усилия Маска "героическими". Не менее героические усилия украинского бизнеса, который в условиях беспрецедентных ограничений выделяет средства на совместную борьбу с вирусом. Новости о благотворительности в разных формах появляются едва ли не ежедневно.

НА КРЫЛЬЯХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Первыми убытки начали испытывать туристические и авиакомпании. Когда город Ухань закрыли на карантин, авиаперевозчик SkyUp откликнулся на просьбу правительства организовать эвакуационный рейс для наших сограждан. «Для выполнения рейса из добровольцев были сформированы 3 экипажа в составе 17 человек: 6 пилотов, 10 бортпроводников и 1 техник. Несмотря на потенциальные риски для здоровья, желающих выполнить этот трудный рейс было значительно больше», – рассказывает PR-менеджер компании Наталья Калиниченко. Авиакомпания снарядила экипаж средствами спецзащиты и застраховала каждого на случай потери трудоспособности.

Всего с момента закрытия авиасообщения с Украиной SkyUp в период с 16 по 25 марта осуществила 287 спецрейсов для возвращения украинцев домой. Часть из них – рейсы по заказу туроператора JoinUP! для возвращения его туристов, остальные – по согласованию с государственными институтами. «Планируется осуществить еще 151 спецрейс для возвращения наших граждан», – говорит Наталья. По ее словам, для этого авиакомпания предоставляет свои самолеты и экипажи, работу которых оплачивает самостоятельно. «Устанавливаем стоимость билетов на эти рейсы по минимальному тарифу, который авиакомпания может применить, чтобы возместить расходы на выполнение рейсов. Хотя для некоторых рейсов даже не покрываем себестоимость, – объясняет она. – Как социально ответственная компания мы понимаем, что только объединением усилий государства, бизнеса и гражданского общества можно противостоять вызовам, с которыми столкнулись сегодня».

СРЕДСТВА ОТ ВИРУСА И ПРОДУКТОВОЙ ПАНИКИ

С недавних пор координацию действий активистов, пациентов, волонтеров, бизнеса взял на себя Благотворительный фонд «Пацієнти України» – запустил для этого сайт covid19.patients.org.ua. По его данным, необходимость № 1 сегодня – средства индивидуальной защиты для врачей – специальные костюмы, маски, очки, перчатки. На втором месте – аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), дорогое оборудование, которое может себе позволить приобрести только крупный бизнес.

Крупный бизнес – крупные и взносы. Так, «Нова Пошта» уже пожертвовала на борьбу с коронавирусом 25 млн грн – за них приобретут оборудование для борьбы с коронавирусом в Полтаве и Полтавской области. ТМ Parimatch совместно с международным благотворительным фондом PM Foundation выделила 10 млн грн для нужд 13 опорных больниц в Киеве, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Приобретут средства индивидуальной защиты медперсонала (антисептики, защитные маски, респираторы, костюмы и др), аппараты искусственной вентиляции легких. Компания рассматривает эту акцию как инвестиции в будущее Украины. "Сегодня весь мир объединился вокруг решения глобальной проблемы — COVID-19.

Помочь врачам и создать условия для лечения наших граждан — наша прямая обязанность", — прокомментировал событие представитель Parimatch в Украине Вадим Мисюра. Проблемами медицины нынешняя ситуация не ограничивается: мировой спорт находится в небывалом кризисе, неизвестно, как долго продлится карантин и когда возобновятся спортивные мероприятия, нормальная спортивная жизнь. Parimatch, обладатель специальной премии «За выдающийся вклад в развитие и популяризацию украинского спорта» (программа «Человек года-2019), в рамках образовательной платформы PM Education при поддержке Tribuna.com провела первую онлайн-конференцию Sports Talk Club. "Важно уже сегодня думать о том, как действовать после возобновления соревнований. Поэтому продолжаем проводить образовательные мероприятия для спортивной индустрии", — объясняет Вадим Мисюра. Sports Talk Club запланирована как серия онлайн-мероприятий, во время которых украинские и международные эксперты будут обсуждать решения, которые помогут спортивной индустрии с минимальными потерями пережить 2020 год.

Против коронавируса объединяют усилия целые отрасли и регионы. В Черкасской области волонтеры, бизнесмены создали платформу "Спільнодія Черкащини" и общий фонд, в который уже сделали взносы МХП и Лебединский семенной завод. 14 млн грн от МХП ушло на обеспечение аппаратурой, средствами личной защиты и медикаментами больницы на областном и национальном уровне. Еще 15 млн получил от МХП фонд «Вінниччина 2020», созданный недавно при участии депутатов-мажоритарщиков, бизнесменов и Винницкой ОГА. Их направили на закупку 19 комплектов аппаратов ИВЛ и средств защиты для больниц региона. Главное, агрохолдинг совместно с местным самоуправлением противодействует панике – усиленно обеспечивает продуктами свои социальные магазины в Киевской, Винницкой и Черкасской областях. «Поддерживаем бесперебойные поставки в мобильные и стационарные магазины, люди их очень ждут, – говорит Анна Куренкова, менеджер по внешним коммуникациям МХП. – Местные депутаты, главы ОТГ часто собственными авто развозят продукты пожилым людям, которым трудно дойти до магазина». По словам Анны, в двух районах одной только Черкасской области мобильные магазины обслуживают более 40 сел, на социальные товары здесь рассчитывают около 7000 пенсионеров. «Помещение теперь постоянно дезинфицируем, а покупателей просим соблюдать дистанцию», – рассказывает Анна.

КОЛЕСА ДЛЯ МЕДИКОВ

Несмотря на «спецтранспорт», которым медработники с недавних пор ездят по пропускам, проблем хватает. Частично выручают медперсонал активисты волонтерского чата «Підвези медика» и многочисленных локальных групп по поиску попутчиков, сплотившихся в Viber и Telegram. Со своей стороны инициативу помощи выдвинул Минздрав, к ней присоединились сервисы такси и спонсоры. Так, компания ОККО вызвалась оплатить поездки медицинских работников в 7 городах страны: Киев, Одесса, Львов, Днипро, Харьков, Запорожье и Винница. «Помощь реализуется через три сервиса такси. В целом приняли решение предоставить топливо для 50 000 поездок», – сообщили Укринформу в пресс-службе компании.

Как воспользоваться услугой – попасть в перечень медучреждений и лиц, имеющих на нее право (составляется совместно с органами местного самоуправления), получить и ввести промокод, расписано на сайтах партнеров проекта Uber и Uklon. Один промокод – 10 поездок. «Сколько их уже было использовано, еще не знаем – будем собирать данные от сервисов раз в неделю. Судя по комментариям на нашей официальной странице в Facebook, услуга очень актуальна», – говорит представитель компании Дарья Янченко. Также ОККО удалось купить 8 аппаратов искусственной вентиляции легких. Четыре из них уже в ближайшее время передадут в Стрыйскую больницу, которая определена опорной для нескольких районов в лечении больных коронавирусом. Еще четыре поедут в разные больницы Львова.

ОТ АЙТИ С ЛЮБОВЬЮ

IT-кластер Львова, образованный в 2010 году, активно подключился к борьбе с пандемией. Казалось бы, как раз этой отрасли карантин вредит меньше всего – разработчики программных продуктов без проблем могут работать хоть из дома, хоть с пляжа. На днях его участник – ІТ-компания Intellias – заявила о намерении приобрести 10 000 экспресс-тестов для диагностики коронавируса. Своих сотрудников компания давно перевела на дистанционную работу. «Мы считаем, что сдерживание распространения вируса в данный момент не менее важное и срочное, чем подготовка медицинских учреждений к лечению больных», – отметил соучредитель компании Intellias Михаил Пузраков.

Еще 10 тысяч экспресс-тестов закупает львовская IT-компания N-iX, в целом она потратит 2 млн грн. Одна из ведущих компаний отрасли SoftServe выделяет 10 млн грн для поддержки медучреждений. Средства через корпоративный благотворительный фонд «Відкриті очі» пойдут на медпотребности в тех локациях, где расположены офисы компании (Львов, Черновцы, Днипро, Ивано-Франковск, Харьков, Киев, Ривне). «Украинским предпринимателям сейчас очень важно сплотиться, как мы всегда делаем в непростые времена, — объясняет соучредитель и член Совета директоров SoftServe Тарас Вервега. – Мы собрали отдельную команду людей, которая целенаправленно работает над изучением ситуации в тех городах, где расположены наши офисы и изучает наиболее насущные потребности, необходимость в медицинской технике, лекарствах и тому подобное».

А в Виннице работники Территориального центра социального обслуживания совместно с ІТ — компанией Playtika организовали выдачу горячих обедов пожилым людям (помощь предложили именно представители ІТ-фирмы). Раз в неделю им будут доставлять еду из местного ресторана. За день раздается 350 порций.

КТО ЧЕМ МОЖЕТ

Не всем по карману купить ИВЛ, но способы приобщиться к добрым делам есть разные. Столичный сервис по подбору нянь «Парасолька» обещал бесплатно присматривать за детьми, чьи родители пострадают от болезни и будут госпитализированы. Харьковский магазин экотоваров «Bilka — зелені думки в дії» бесплатно шьет маски из хлопка (просят заплатить только за материал).

Онлайн-журнал о музыке «Слух» начал марафон онлайн-концертов, домашние концерты вживую уже дали Джамала и солистка The Hardkiss Юлия Санина. Отель «Централь Магнат» в Черновцах в связи с многочисленными ануляциями бронирований предлагает бесплатный ночлег. «Если вы или ваши родственники оказались в трудной ситуации из-за отмены рейсов, блокирования границ, по состоянию здоровья, мы готовы предоставить ночлег при условии «не заработать, а помочь», – написал на странице в соцсети его владелец Сергей Скобун. А основатель одного из крупнейших брендинговых агентств Fedoriv Андрей Федорив открыл бесплатный доступ к авторскому образовательному курсу по маркетингу "Папа Бренда». «Хочу, чтобы люди, которые остались дома на карантине, могли отвлечься от новостей и получить порцию маркетинг-знаний и вдохновения. Сильные бренды, которые меняют бизнес, нужны до, во время и после кризиса», – объяснил он свое решение. Алена Романюк, редактор информационной кампании «По той бік новин», инициировала создание платформы, на которой оперативно опровергают фейки о коронавирусе – «По той бік пандемії» (coronafakes.com). Это волонтерский проект, над которым работают, очищая информпространство от «сенсаций», журналисты и фактчекеры из команд «По той бік новин» (ІРРП), «Без брехні», «Наші гроші. Львів», «Кавун.City» и «Букви».

Татьяна Негода

По материалам: ukrinform.ru