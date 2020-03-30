<img class="aligncenter" title="Пассажиров рейса "Доха-Киев" уговорили на обсервацию » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/03/b5984e0d95bc787f9640cd1038eb3cf9.jpeg» alt=»Пассажиров рейса "Доха-Киев" уговорили на обсервацию» width=»100%» />

Украинцев с рейса "Доха-Киев" уговорили на обсервацию.

Об этом сообщил корреспонденту Укринформа представитель ГПСУ Андрей Демченко.

"Эвакуированные из Катара украинцы, которые прибыли в "Борисполь" рейсами из столицы Катара Дохи, после уговоров согласились на обязательную двухнедельную обсервацию", — сказал он.

По словам Демченко, пару часов назад оставалось около 50 человек, которые отказывались. Но потом их количество уменьшилось до 30, а сейчас все согласились на обсервацию.

Как сообщалось, сегодня государственное предприятие Министерства обороны Украины «Готель Козацький» в Киеве, разместило 100 человек, прибывших рейсами из Дохи.

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Ранее правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за рубежа. Каждую локацию для их обязательной обсервации готовят в соответствии с требованиями Минздрава.

В Украине по состоянию на утро 30 марта официально подтверждено 480 случаев заражения коронавируса, из них 11 летальны, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая. В Киеве зафиксировано 102 случая COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru